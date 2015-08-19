中信银行上半年净利润同比仅增2.51% 处置213亿元不良贷款

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月19日 - 中国股份制银行--中信银行(601998.SS) (0998.HK) 周二晚发布2015半年报显示，今年上半年该行实现净利润225.86亿元人民币，同比增长2.51%。是目前公布半年报的四家上市银行中增幅最低的。然而，其综合化经营战略初显成效，公司金融业务、金融市场业务与零售金融三大业务板块均平稳转型。
中报显示，公司金融业务收入336.72亿元，占中信银行全部营业收入的一半。金融市场收入占比逾三成。营业收入中，利息净收入497.44亿元，同比增长9%；非息净收入202.94亿元，同比增长23.05%。净息差为2.32%，同比下降4个基点。
中报称，由于推动货币市场、资本市场、国际金融市场产品创新，上半年中信银行金融市场业务中非利息收入89.87亿元，占本行非息收入的46.72%。
截止6月底，中信银行不良贷款余额为304.76亿元，不良贷款率1.32%，比去年末微升2个基点，拨备覆盖率178.53%。中报称，上半年该行通过清收和核销等手段，消化不良贷款本金213.20亿元，处置速度快于往年。
该行同期资本充足率11.88%，一级资本充足率9.03%，核心一级资本充足率8.98%。（完）
(发稿 王蕾；审校 曾祥进)
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