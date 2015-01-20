中信股份称因矿价下跌或对中澳铁矿减值拨备14-18亿美元

路透香港1月20日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周二称，因过去数月铁矿石价格大幅下跌，公司在2014年的会计账上，可能对中澳铁矿作出14-18亿美元减值拨备。

中信股份的声明称，减值拨备属非现金项目，但仍会令公司去年度的盈利因此而减少。

此外，该公司表示，目前中澳铁矿项目的第三至第六条生产线的建设正按计划进行。其中，第三、四条线的调试预计将在今年底前开始，第五、六条线的调试会在明年。预计到2016年底，整个项目将全面建成投产。

中澳铁矿是中国企业迄今为止在澳洲最大的，也是在海外资源领域最大的投资项目，首两条生产线已经投产并出口铁矿石精矿粉，主要提供给中信旗下的特钢厂以及中国其他钢铁企业。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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