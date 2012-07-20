中信证券收购里昂证券取得实质进展--消息

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海7月20日电---消息人士透露,中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)今日将宣布,中信证券收购法国农业信贷银行旗下里昂证券(CLSA)事宜取得实质性进展.
消息人士未透露相关细节.一位消息人士指出,今晚中信证券将发布相关公告.
中信证券一直在寻求海外扩张,在放弃与贝尔斯登的合作後,中信证券两年多前又与法国农业信贷洽谈战略合作事宜.中信证券原本计划以3.74亿美元收购法国农业信贷旗下里昂证券和盛富证券(Cheuvreux)各19.9%股权,但今年3月双方宣布,继续洽谈中信证券全购里昂证券事宜,盛富证券收购计划取消.
中信证券、海通证券(600837.SS)(6837.HK)及中国国际金融公司等国内大型券商一直致力於海外扩张.中金公司则积极在美国、欧洲等地设立分公司,而海通证券收购了香港大福证券(0665.HK),现更名为海通国际.(完)
--发稿 沈一鸣/林琦; 审校 林高丽
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