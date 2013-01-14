中信国际电讯以11.6亿美元收购澳门电讯79%权益

中信国际电讯于公告称,以现有现金资源及新增银行贷款融资拨付该等收购事项.公司已就短期及长期贷款融资按一定的资金基准向一组银行及其他金融机构取得融资承诺,金额足以应付该等收购事项所需的全数资金.但未来也不排除透过供股或发布债券对部分或全部有关贷款进行再融资.