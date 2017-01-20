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中国财经 | 2017年 1月 20日 星期五 09:15 BJT

中信证券2016年净利同比降近五成 受市场环境影响--业绩快报

路透北京1月20日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四晚公布业绩快报称，受市场环境的整体情况影响，公司2016年度经营业绩较2015年同期下降。其中营业收入380亿元人民币，同比下滑32.2%；归属于母公司股东的净利润103.7亿元，亦同比减少47.6%。

公告并显示，该公司2016年度每股收益0.86元人民币，同比降幅达49.7%。

中信证券周四收报16.27元，过去一个月累计小涨1.12%；H股报16港元，过去一个月下跌2.08%。

中国股市上证综指.SSEC2016年累计下挫12.3%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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