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中国财经 | 2017年 1月 12日 星期四 09:02 BJT

中信银行去年净利同比增1.14% 不良贷款率升至1.69%

路透上海1月12日 - 中国全国性商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周四公布，2016年该行净利润同比增长1.14%，年末不良贷款率1.69%，比上年末增加0.26个百分点。

该行2016年业绩快报还指出，其去年实现归属于本行股东的净利润416.26亿元人民币，比上年增1.14%；基本每股收益0.85元，较上年同期下降3.41%。

公告称，去年实现营业收入1,537.68亿元，同比增长5.95%，实现营业利润546.26亿元。截至2016年12月31日，资产总额59,374.43亿元，较上年末增长15.91%。

该行2015年净利润同比增长1.15%，年末不良贷款率1.43%，比上年末增加13个基点。

中信银行A股周三收报6.66元人民币，近一个月累计下跌7.37%；H股收报5.16港元。（完）

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(发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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