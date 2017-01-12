中信银行去年净利同比增1.14% 不良贷款率升至1.69%

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透上海1月12日 - 中国全国性商业银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周四公布，2016年该行净利润同比增长1.14%，年末不良贷款率1.69%，比上年末增加0.26个百分点。
该行2016年业绩快报还指出，其去年实现归属于本行股东的净利润416.26亿元人民币，比上年增1.14%；基本每股收益0.85元，较上年同期下降3.41%。
公告称，去年实现营业收入1,537.68亿元，同比增长5.95%，实现营业利润546.26亿元。截至2016年12月31日，资产总额59,374.43亿元，较上年末增长15.91%。
该行2015年净利润同比增长1.15%，年末不良贷款率1.43%，比上年末增加13个基点。
中信银行A股周三收报6.66元人民币，近一个月累计下跌7.37%；H股收报5.16港元。（完）
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(发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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