中信银行称过剩产能行业风险敞口小 今年不良贷款增速料放缓

路透北京3月24日 - 中国股份制商业银行--中信银行610998.SS(0988.HK)周四表示，宏观经济低迷及不良核销难度加大，今年不良贷款额及不良率或仍现“双升”；不过该行在产能过剩行业风险敞口较小，且结构上以中型客户为主，预计未来不良增速将放缓。

中信银行副行长方合英在2015年年报业绩发布会上并表示，中信银行已成立资产管理业务事业部，在风险管理、薪酬激励及人才机制等方面相对独立，并将于4月初正式运营；但子公司的设立仍取决于监管层政策。

“不良率和不良额随着我们的处置只能增速放缓，不良还会在一些新的行业出现。”中信银行副行长孙德顺指出，“在钢铁、水泥、电解铝等产能过剩行业，我行只有1,051亿元贷款，其中包括宝钢、鞍钢等大型国有企业贷款，且这些贷款均在表内，并无表外融资，占2.5万亿的贷款规模比重低。”

他并称，由于该行的不良在行业分布上主要集中在批发零售业，此类客户在不良的占比达到90%以上，因此去年不良增长总体平稳。“我们都是中型客户形成的不良，目前还没有出现大客户不良的集中爆发。”

中信银行周三公布的2015年年度报告显示，去年该行净利润411.58亿元，同比增长1.15%；而拨备前净利润950.23亿元人民币，同比增长21.44%；不良贷款余额360.5亿元，不良贷款率1.43%，较2014年末上升0.13个百分点，拨备覆盖率为167.81%。

同时，2015年中信银行在钢贸、光伏和产能过剩行业的贷款累计压缩178亿元，其中产能过剩行业贷款额较上年下降9.3%。

孙德顺表示，该行会高度关注制造业中连续经营无盈利且现金流为负的企业，但对经营情况随着经济周期变化的企业需区别对待，不能搞“一刀切”；对于中小行业中在未来转型过程中被淘汰的企业，中信将加大退出力度。

为支持实体经济并缓解银行经营压力，路透此前获悉，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股。总理李克强之后亦表示，要探索用市场化的办法实行债转股。

孙德顺称该行在债转股方面已做好准备。“先摸清家底，但从客户结构看户数可能不是特别多，也不是我们的重点。”同时，在法律方面，他认为应对债转股这类被动股权投资也需给股份制银行设定界限。

对于拨备覆盖率的下调，中信银行副行长方合英认为，中信银行不良资产抵押贷款的比重较高，150%拨备覆盖率有下降空间。他并提到，该行周三已向监管部门求证，但没有得到确切的信息。

中金公司分析师、董事总经理毛军华指出，按照逆周期宏观审慎监管的原则，拨备覆盖率要动态调整，经济上升期覆盖率要提升，反之降低。“拨备覆盖率的变化会影响银行的信用成本和利润增长，但不会影响NPL这些资产质量指标。”（完）