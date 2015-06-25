中国取消存贷比指标 商业银行正向综合金融平台转型--中信证券

路透北京6月25日 - 中国宣布取消银行存贷比指标，中信证券银行业分析团队报告认为，商业银行将因此减轻利率市场化带来的压力，增加放贷意愿，多样化其融资手段，并在资产端向融资一体化方向转型。同时预计银行正在向综合金融平台转型。

中信证券分析认为，预期下半年可能有关于银行综合经营的方向逐渐清晰，商业银行业务界限的划分更加科学。

国务院会议周三通过了《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》，删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。

**以下为中信证券报告全文**

国务院总理李克强6月24日主持召开国务院常务会议，会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》。草案借鉴国际经验，删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

评论

1. 不一样的时代，不一样的贷存比

贷存比监管指标终于正式光荣退休了，其实在其任职最后几年已经不对银行业务构成实质约束了，这是因为理财已突破存款统计、表外融资不受约束、同业存款计入存款统计。2014年银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》已经提出流动性覆盖率、流动性比例等新监管指标，囿于未进入修法程序，新旧指标处于共存阶段。本次修订程序将这一指标转为监测指标并取消75%红线，对银行而言影响包括：

（1）揽存压力缓解了。一般性存款作为负债不再具有监管上的优先地位，事实上鼓励商业银行通过更多样化的手段进行融资，包括但不限于同业拆借、结构性产品、财富管理等。

（2）银行流动性管理体系立体化了。商业银行依托自身禀赋以更加多样化的策略进行流动性管理，如资金市场之于兴业银行、理财产品之于光大银行等，在此基础上我们推测商业银行资产端行为也将向融资一体化方向转型。

（3）金融效率提升了。银行信贷投放意愿增加，利率传导路径顺畅。

（4）银行经营压力减轻了。尤其是应对利率市场化的冲击。

2. 不一样的法律，不一样的银行模式

1999年11月4日美国国会以压倒性多数通过了《金融服务现代化法案》，总统在11月12日正式签署了该法案，其核心在于废止了大萧条时期制订的《格拉斯-斯蒂格尔法》，放宽了对银行、证券、保险机构的行业限制、允许交叉经营，结束了66年以来分业经营的历史。这一法案是20世纪末金融自由化的重大事件，奠定了21世纪美国综合金融体系的基础，使具有充分竞争的现代金融服务成为现实；在此基础上，美国真正缔造了多层次金融市场、多类型金融机构和多元化金融产品的金融帝国。

借鉴这个角度，我们理解《商业银行法》的修订，不仅仅是对落后监管指标（如存贷比）的修正，更重要的是奠定了我国金融新常态基础。我们认为，金融新常态意味着打破垄断和管制、释放金融主体活力、提升金融运行效率，意味着机构监管转向功能监管，意味着市场代替行政真正在资源配置中起到了决定性作用。

3. 后续演进猜想：综合金融业务界限逐渐清晰，银行转型进行时

国务院批复通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》后，尚需人大法律委员会提交人大常委会审议，获通过后可能需要面向社会公示及人大年度会议最终审议通过。在此基础上，我们预期下半年可能有关于银行综合经营的方向逐渐清晰，商业银行业务界限的划分更加科学。

结合自下而上推进的商业银行业务改革，我们预计银行正在向综合金融平台转型，全国性银行/大型券商/大型保险集团均受益。

4. 投资策略：投资步入甜点区，坚定推荐板块、分享确定红利。

稳增长政策有望推动经济企稳，银行资产质量和经营预期改善；下阶段催化剂包括自上而下的人民币国际化和金融改革，以及自下而上的业务模式改革等。

近期市场波动和风格波动，坚定看好银行股在系统性金融风险缓解、金融改革催生商业模式变革背景下的投资机会，板块合理估值中枢1.5X PB以上（重点公司1.8X-2X），空间50%。首推组合为兴业，平安，招商，浦发和中行，买入组合还包括：北京，交行，华夏，光大，工行和建行。（完）

(发稿 王蕾；审校 曾祥进)

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