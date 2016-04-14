中信股份上周五以约7,700万港元增持中信银行H股--联交所

奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透香港4月14日 - 据香港联交所最新资料，中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)上周五在场内增持约1,684万股中信银行(0998.HK)(601998.SS)H股，涉资约7,703万港元。
联交所权益披露资料显示，中信股份4月8日按每股平均价4.574港元，在场内买入1,684.1万股中信银行H股。当天中信银行H股最低及最高分别报4.52港元及4.64港元，终场收报4.62港元。
此外，中信银行在上海交易所的声明称，由今年1月25日至4月8日期间，控股股东中信股份共增持该行6,760.8万股H股，持股量升至64.34%，其中59.14%为A股，H股占5.2%。
中信银行表示，中信股份计划在2017年1月21日前继续择机增持该行股份，累计增持比例不超过已发行总股份的5%（包括已增持股份）。（完）
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(here) (记者 梁慧仪; 审校)
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路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。