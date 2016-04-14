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中国财经 | 2016年 4月 14日 星期四 18:43 BJT

中信股份上周五以约7,700万港元增持中信银行H股--联交所

路透香港4月14日 - 据香港联交所最新资料，中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)上周五在场内增持约1,684万股中信银行(0998.HK)(601998.SS)H股，涉资约7,703万港元。

联交所权益披露资料显示，中信股份4月8日按每股平均价4.574港元，在场内买入1,684.1万股中信银行H股。当天中信银行H股最低及最高分别报4.52港元及4.64港元，终场收报4.62港元。

此外，中信银行在上海交易所的声明称，由今年1月25日至4月8日期间，控股股东中信股份共增持该行6,760.8万股H股，持股量升至64.34%，其中59.14%为A股，H股占5.2%。

中信银行表示，中信股份计划在2017年1月21日前继续择机增持该行股份，累计增持比例不超过已发行总股份的5%（包括已增持股份）。（完）

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(here) (记者 梁慧仪; 审校)

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