中信泰富公开抨击澳洲富豪Palmer阻挠铁矿项目

路透墨尔本2月6日 - 澳洲富豪ClivePalmer企图阻挠中国中信泰富在澳洲的Sino铁矿项目，中信泰富周四对此公开抨击。这个铁矿项目斥资80亿美元，严重超出预算，产期亦一延再延。

Sino铁矿项目是中国在海外的最大矿业投资，原本打算成为中国减少依赖外国铁矿业巨头的重要策略元素。

但事与愿违，这个项目成为中信泰富及项目承包商中国中冶(601618.SS)的一场恶梦，两家公司接连遭遇监管障碍、劳工短缺、聘用中籍人员争议、安全问题、及成本高涨等考验。

雪上加霜的是，将权利卖给中信泰富的原矿主Palmer，具状控告中信泰富，指称中信泰富未履约支付数亿美元专利费，他并企图阻止中信泰富使用港口。

目前为止，虽然Palmer多次发言攻击中方，但中信泰富大多选择在法院提出辩护，而非公开反击。

但周四中信泰富总裁张极井对于公司与Palmer之间的恶劣关系直言无讳。

“如果说我们没有按照协议支付该付的钱，那完全是胡说，”他在墨尔本面对670位矿产业高管、银行家和律师时说道。

在被问及与Palmer的关系是如何变得这样糟糕时，张极井的态度更为坦率。

“我也一直在问自己这个问题，”他说，他并不是第一次在澳洲做生意。“我从来没有碰见过这样的人。”

他说，商业纠纷本是平常之事，中信泰富也一直希望在远离公众视线的地方私下解决这些纠纷，但“碰上某些极品人物”这也就只能是“奢望”了。

目前Palmer与中信泰富的纠纷涉及一项被称为RoyaltyB的权利金，可能涉及约2亿澳元欠款。张极井认为，作为Royalty B计算根据的行业标准已经不存在，因此需要解决计算方法问题。

对于张极井的评论，Palmer并不认为自己有过错。

“这项主张是，中信泰富要来这里(投资)，并暗示这项重要考量无法计算，而他们还想把我们的资源运回中国却分文不付，”Palmer的公司Mineralogy在通过电子邮件发表的声明中说。

“我们认为，这等同于偷窃，多数澳洲人是不会答应的。”

中信泰富在去年12月向旗下一家钢厂发运了第一批铁矿石，比原计划推迟了三年多时间，成本是原计划的将近四倍，迄今为止其六条年产400万吨的生产线只有一条投入运行。

与之形成对比的是，在该项目推迟的三年时间里，澳洲三家最大的铁矿石生产商将年产量扩大了逾1.90亿吨。

张极井表示，项目的进展以及这场官司受到其他中国企业的关注，这些中国企业正考虑在澳洲进行投资，其中也包括西澳其他磁铁矿项目。

中信泰富股价在去年6月跌至四年低点7.90港元，而当12月该公司装运第一批铁矿石时，股价又蹿升到12.28港元，涨幅达55%。随后由于铁矿石价格跌至七个月低点，该股下滑至9.47港元。(完)

(编译/审校 蔡美珍/郑茵/李春喜)

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