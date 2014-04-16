中信泰富2,865亿港元鲸吞100%中信股份（更新版）

* 中信泰富斥资2,865亿港元全购中信股份，实现集团整体上市

* 收购价中现金对价约630亿港元，余额以向母公司发行股份支付

* 公司拟向机构投资者发新股筹约630亿港元

* 料整项交易于8月底完成

路透香港4月16日 -中信泰富(0267.HK)将斥资约2,269亿元人民币（约2,865亿港元）向母公司收购100%中信股份，达至将集团整体上市。这亦将是继2000年盈科数码合并当时的香港电讯(现为电讯盈科(0008.HK))后，本地上市公司最大型的收购案。

中信泰富意欲＂鲸吞＂中信股份的消息于上月底获得确认，三个星期后，公司即发布长达355页的公告，披露交易细节，亦为这宗开创央企借壳香港子公司实现整体上市先河的交易揭开序幕。

在高达2,269亿元人民币的交易对价中，中信泰富将按每股13.48港元发行逾165.78亿股股份，向中信集团发行价值1,770亿元人民币的股份支付部份对价，余额约499亿元人民币（约630亿港元）则以现金支付。

由于中信泰富近年在其海外资源领域最大的投资项目--中澳铁矿中投入甚钜，因此公司拟向机构投资者发行相若等值的新股筹集资金，即约须发行约46.75亿股股份(可予调整)。

股份发行价较公司今天收市价14.3港元折让5.73%。

中信泰富预期将于6月3日召开股东特别大会就收购议案进行表决，并在8月29日或之前完成收购并发行对价股份及配售股份。完成后，中信泰富将改名为＂中国中信股份有限公司＂。

**重组后公司规模及盈利能力大增**

中信泰富表示，收购完成后集团的规模扩大将可提升其竞争力，包括同时拥有健康且稳定增长的金融业及若干具有优势的房地产及基础设施业，以及会覆盖中国经济的重要行业及新兴行业。另外，公司的融资能力及灵活性亦将得以提升，使得中信泰富继续推进现有的资金密集型的项目，如在澳洲西部的中澳铁矿项目。

完成交易后，扩大后集团未经审核备考权益将达3,718.59亿港元；根据扩大集团的未经审核备考财务资料，扩大集团的去年溢利则为704.59亿港元。截至去年底，中信泰富的股东权益为1,083.13亿港元。

中信集团是在已故中国领导人邓小平的倡导和支援下，由中信泰富前主席荣智健父亲、前国家副主席荣毅仁创办，并于2011年整体改制为国有独资公司，目前已发展成为一家金融与非金融并举的大型综合性跨国企业集团，业务覆盖金融业、房地产及基础设施业、工程承包业、资源能源业、制造业及其他行业等领域。

中信集团主要通过中信股份开展业务，中信股份的资产、收入和净利润占营业记录期间中信集团资产、收入、净利润的绝大部分。

这宗逆向上市将是直属国务院的中央企业，首宗借壳香港子公司实现整体上市案例，或显示出新一轮国企改革深度和阔度。

至于中信泰富是香港的老牌中资企业，主要从事及投资于地产、航空、钢铁等业务。原本一直由荣智健掌管，2006年公司收购澳洲铁矿项目后债务急升，08年因对冲澳元而招致155亿港元外汇亏损，其后由中信集团正式接管，荣智健离开中信泰富，常振明于2009年4月起出任中信泰富主席。

经过数年的业务调整，中信泰富近年出售了一些非核心资产，并将资源集中于其历来最大投资，也是中国企业迄今在海外资源领域最大的投资项目

--中澳铁矿，以及房地产业务。

常振明2月在中信泰富业绩会上表示，中澳铁矿项目首两条生产线去年开始正式投产，始计算折旧，利息支出在2014年会大幅增加，因此公司的盈利会受到影响。

该项目自开始建设以来亦波折重重，由于技术难度高，多次延迟投产，至去年底止已投入的支出达到99亿美元，未来仍须投入一定的资本支出，以建设其余四条生产线。

中信泰富亦持有大昌行(1828.HK)和中信国际电讯(1883.HK)等两家上市公司权益。

兼并中信股份的交易规模，仅略次于2000年由亚洲首富兼长实集团(0001.HK)主席李嘉诚次子李泽楷领导的盈科数码动力，与香港电讯合并案的规模，当时这宗亚洲最大规模的合并计划总值达380亿美元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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