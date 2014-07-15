中信泰富最终引入27名投资者 持股比例共15.87%

路透香港7月15日 - 从事钢铁及房地产业务的中信泰富(0267.HK)公布再增中国烟草总公司及正大光明两名新投资者，累计并最终引入共27名投资者，合占其15.87%的股份。

中信泰富表示，拟不再进行进一步配售。在满足收购完成的其他条件后，中信泰富可以完成对母公司中信股份价值2,269.96亿元人民币的收购。

据公告显示，新增两名投资者为国务院特大型企业中国烟草总公司以及泰国卜蜂集团旗下的正大光明，将分别认购中信泰富40亿元人民币及33.57亿港元的股份，持股比例1.5%及1%。

“股份认购可以拓宽中信泰富的股东基础，使之在紧随收购完成后维持最低公众持股量并为收购募集资金。”中信泰富并称，是次筹资所得84亿港元将用于支付收购的现金对价的一部分。

全部27名投资者的认购股份总数约39.52亿股，约占收购完成后中信泰富总发行股份数的15.87%，配售价13.48港元（扣除开支后的净配售价约13.42港元），筹资总额532.79亿港元。

中信泰富此前已公布两批投资者名单，当中包括国内外多家金融机构、主权财富基金和政府投资机构以及企业，如新加坡淡马锡、腾讯(0700.HK)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、台湾中国信托人寿、瑞穗银行、中国四大国有银行等等。

该股周一收报13.78港元，过去一个月累计升3.3%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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