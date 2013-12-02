中信泰富西澳磁铁矿项目首批精矿粉装船运往中国

路透香港12月2日 -从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富(0267.HK)周一宣布，其于西澳洲的中澳铁矿项目，首批磁铁精矿粉正在装船，将启航运往中信泰富位于中国江苏省的特钢厂。

中澳铁矿项目是澳洲最大的磁铁矿项目，设计年产2,400万吨铁矿石精矿粉。该项目经过多番延宕，第一条生产线于今年中正常生产，而第二条生产线于9月27日开始进行带料调试。第三至六条线的全部磨机都已安装在基座上，后续工程主要包括土建和安装均已开始。

中信泰富总裁张极井在声明中称，首批两条生产线所积累的知识和经验将有助后四条线的建设。在项目全部投产前，由于利息无法再资本化，同时要开始计算折旧，因此每吨生产成本会较高，但公司力争使后四条线尽快投产，提升产量从而发挥更大的规模效应。

中信泰富早盘收低0.36%，报11.14港元。过去一个月累计升5%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校)

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