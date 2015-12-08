香港个股：澳洲富豪Palmer要求中信预付部分矿区使用费未获法院支持

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透珀斯12月7日 - 澳洲亿万富翁Clive Palmer 要求中信股份 预先支付4,800万美元矿区使用费的官司周一败诉，双方在矿区使用费方面一直存在争执。Palmer说中信股份应付给他在澳洲铁矿石项目的矿区使用费。
西澳高级法院判Palmer败诉，法官称原告在昆士兰州的镍业务陷入财务困境，这是影响他决定的一个因素。
“我对证据不满意...”法官Paul Allan在判决中写道。
中信2006年以4.15亿美元从Palmer旗下的Mineralogy购买了Sino Iron项目的权益，并同意一旦投产将支付矿区使用费。
但此后两家公司就所应支付的使用费金额产生争执，陷入一连串官司大战，2016年底法院还将再次开庭。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。