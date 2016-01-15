中国兴业银行2015年净利增长逾6% 年末不良率1.46%--业绩快报

周四晚间发布的公告并显示，去年公司实现营业收入1,544.99亿元，同比增长23.70%；加权平均净资产收益率为18.90%，同比下降2.31个百分点；期末总资产5.30万亿元，同比增长20.22%.

兴业银行曾在去年10月底称，该行将积极争取证券等业务牌照，并在境外收购专业金融服务机构。此外，该行计划在福建自贸区内设立子公司，独立运作兴业银行的资产托管业务。