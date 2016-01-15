中国兴业银行2015年净利增长逾6% 年末不良率1.46%--业绩快报

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月15日 - 中国股份制商业银行--兴业银行(601166.SS)业绩快报显示，2015年该行实现净利润502.57亿元人民币，同比增长6.62%；2015年末不良贷款率1.46%，同比上升0.36个百分点。
周四晚间发布的公告并显示，去年公司实现营业收入1,544.99亿元，同比增长23.70%；加权平均净资产收益率为18.90%，同比下降2.31个百分点；期末总资产5.30万亿元，同比增长20.22%.
兴业银行曾在去年10月底称，该行将积极争取证券等业务牌照，并在境外收购专业金融服务机构。此外，该行计划在福建自贸区内设立子公司，独立运作兴业银行的资产托管业务。
兴业银行周四收报15.68元，过去一个月累计下跌3.45%。（完）
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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)