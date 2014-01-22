中信证券：二季度是中国信用风险高危期 将压制股指整体走势

路透北京1月22日 -中国中信证券(600030.SS)周三发布报告认为，今年3-6月是信用风险高危期，信用体系连续违约可能会成为市场系统性风险的引爆点，并压制股指的整体走势。

报告指出，信用风险上升和信用事件爆发将压制A股市场整体估值和降低市场参与者风险偏好，只有在信用体系风险充分暴露，市场利率水平才会回落，并有利于A股市场修复估值。

“宏观流动性的适度收紧，资金成本的攀升，债券信托等风险产品集中到期，以及政府托底的态度可能出现转变，都为今年局部信用风险甚至局部金融风险的发生埋下了伏笔。”报告称。

报告认为，在信用风险较高和流动性紧平衡的环境下，A股市场中部分资源类行业、传统制造业中的产能过剩行业与房产建筑产业链的负债压力相对较大。

报告分析称，信用体系的违约点可能来自中小企业私募债、景气向下和产能过剩行业的债务、部分地方政府性债务。

报告预计，今年3月全国“两会”前，基于维稳需要，政府兜底的硬约束较强；但3~6月份债项到期高峰叠加高利率，加之经济景气下行的影响，信用风险可能会爆发。

报告同时预计，中国信用风险是结构性的，系统性风险无虞；适当而可控的信用风险事件有利于合理的信用体系建立，打破市场对信用产品刚性兑付的惯性思维。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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