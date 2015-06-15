中国再推总量宽松政策可能性下降 债市谨慎观望--中信证券

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海6月15日 - 中国中信证券(600030.SS)固定收益部最新债券市场周报称，考虑到增长和通胀都出现环比改善，货币市场流动性异常宽松的背景下，总量政策进一步推出的可能性下降，收益率进一步下行的空间可能有限，债市建议保持谨慎观望态度。
对交易型机构而言，建议适当缩短久期、降低仓位；对于配置型机构而言，非国开金融债的配置价值较好。
前瞻地看，上周公布的经济金融数据好坏参半，虽然进口低迷、实体经济融资需求仍然低迷，但工业增加值、出口、消费和投资都有所改善，社融余额的环比增速也有所回升。
通胀方面，受去年同期基数偏高的影响，CPI和PPI同比增速仍在低位徘徊，但环比增速已逐步回升，随着基数效应的消除，下半年同比增速将有抬升压力。
政策方面，近期李克强总理在常务会议上敦促地方加快财政支出事宜，稳增长措施的不断加码将有助于带动经济企稳，同时，周三财政部确认已于近期下发第二批1万亿元的地方债务置换额度，随着地方债顺利发行也将推动更广义流动性的回升。
**经济改善，但回升基础仍不牢靠**
5月份工业增加值同比增速回升0.2个百分点至6.1%，基本符合我们此前的预判；
根据统计局公布的数据，5月份工业增加值季调后的环比折年率为6.4%，我们估计的环比折年率更达到10.7%，较今年一季度的环比增速明显回升，但与4月份的环比增速大致持平，反弹力度并未加大。
外需方面，5月份出口增速从上月-6.4%附近回升至-2.5%附近，较3月份跌幅有所收窄。
内需方面，5月份当月同比增速为10.0%，在4月份快速下跌至9.4%之后，5月份投资增速呈现改善的迹象，其中，制造业和房地产投资增速均小幅回升。
整体来看，5月份工业、内需和外需都有小幅改善，我们认为回升的力度偏弱，回升的基础并不牢靠，可持续性也有待观察，建议继续关注社融回升的情况。
**社会融资出现边际回升**
5月份M2同比增速回升0.7个百分点至10.8%，这可能与PSL扩容一次性计提有关，不建议过度解读。5月份新增贷款规模新口径为9,008亿元，扣除非银金融机构贷款约为8,510亿元，信贷增速相对平稳，信贷结构尚未改善，显示实体经济融资需求仍然低迷。
从结构上来看，企业中长期贷款仅为2,548亿元，较4月份环比少增228亿元；5月份票据融资的新增规模达到2,233亿元，较上月环比增加872亿元，是新增贷款规模增加的主要原因；目前相对好转的是居民中长期贷款需求上升，这与地产销售的持续回暖一致。
5月份社会融资规模为12,200亿元，值得注意的是，尽管社融余额同比增速继续下降，但季调后的环比增速较上月有所回升，从上月8.7%回升至11.7%附近，如果考虑地方债置换的影响，更广义的流动性扩张更为明显。
**警惕物价环比回升**
5月份CPI同比增速较上月下行0.3个百分点至1.2%，基本符合我们的预期。
从环比看，食品价格环比下跌0.9%，主要是受鲜活食品价格下降的影响，天气转热带动鲜果蔬菜供给上升，5月份鲜菜和鲜果价格分别下降9.2%和2.7%，同时，供给偏紧导致猪肉价格恢复性上涨2.7%；非食品价格上涨0.2%。
一方面，受国际原油价格回升影响，5月份交通通讯类价格环比上涨0.4%，另一方面，5月份，国家提高了卷烟批发环节价格税率，并加征从量税，各地烟草价格有不同程度的上涨。
前瞻地看，通胀短期上行压力有限，最近几个月都将维持低位，不会对货币政策构成转向压力。
但值得注意的是，CPI同比回落主要与去年同期基数较高有关，5月份CPI季调后的环比增速较上月反弹至3%附近，明显高于过去6个月1%的均值，PPI季调后的环比折年率也从年初-10%附近持续回升至0%附近。
这与近期稳增长政策推出、猪肉和原油价格反弹都有一定关系，建议关注通胀环比回升的力度和持续性，如果环比增速持续维持高位，下半年的物价将有抬升的压力。(完)
(整理 李宏薇; 审校 林高丽)
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