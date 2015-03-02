中国可能进一步降息或降准 推荐配置中低评级债--中信证券

路透上海3月2日 - 中国中信证券(600030.SS)最新信用产品周报称，从未来趋势看，考虑到中国经济基本面仍然较弱，因此可能仍有进一步降息或降准的空间，市场收益率明显上行的风险有限，因此仍然推荐配置三年期左右中低等级产品，享受利率下行及息差双重收益。

上周中票市场交投一般，投资者获利回吐、收益率上行5BP左右。从数据看，2月汇丰PMI（预览）、中采PMI数据分别为50.1、49.9，相较1月均有所好转，且前者明显超过市场预期，库存数据亦有所好转，但数据的可持续性有待观察。

周六央行宣布存贷款基准利率各下降0.25个百分点、同时扩大银行存款利率上浮空间至1.3倍，反映央行降低企业融资成本意图，与基准利率挂钩的贷款成本将得到有效下降，但银行负债成本降幅或有限、刺激银行贷款扩张需要进一步降低银行负债成本、未来可能仍有降准等政策进行配合。

目前，债券收益率已在一定程度上反映了降息预期，特别是中长期信用产品距离上次降准已下行20BP左右；而借鉴近期降息降准当日的市场表现--收益率往往触及阶段性底部后有所反弹，建议持仓较重的投资者可以逢高适度进行获利了结，待收益率企稳后再度进场。

中国央行宣布，自3月1日起，下调金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。

**资金利率趋于下行，利于短端产品收益率走低**

节后资金面出乎意料的紧张，资金利率继续上行，一年期各等级短融收益率下行1-2BP左右。

整体来看，资金面的紧张可能与人民币贬值、财政收入上缴等因素有关，但4.8%左右的资金利率水平可能并不具备持续性，一方面是上述扰动因素将逐渐缓解，另一方面价格数据、M2等金融数据亦不支持较高的资金利率水平，央行周六晚间宣布降息亦反映货币政策继续宽松意图。

3月财政转为净支出、春节效应因素消退，资金利率大概率将趋于下行，短端产品收益率有望进一步下行。配置型投资者可选择中低评级短端产品享受息差收益。

**NAFMII融资政策放松，有利缓解城投企业融资风险**

上周城投债收益率基本稳定，7年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率维持在5.65%左右的水平。

上周发改委和协会陆续公布城投类企业融资的相关文件，均旨在与政府信用脱钩，但发改委政策趋严、协会相对更加宽松。

协会融资政策的放松有利于缓解城投类企业的融资风险，城投债收益率大概率追随其他产品走势。

**个券点评**

上周共有52只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量854亿元。

短融和超短融中，我们推荐15中化股SCP001、15华能集SCP001、15华电SCP002、15大唐集SCP002、15兖矿SCP002、15国电SCP002、15泸州窖SCP001、15辽成大SCP001、15联合水泥SCP002、15万华CP001、15桂建工CP001。

中期票据中，我们推荐15国电集MTN002、15复星MTN001；私募票据中，我们推荐15华电股PPN001、15永煤PPN002、15伊泰PPN001。(完)

(整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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