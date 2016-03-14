中信股份将以310亿元人民币向中国海外出售住宅地产资产

路透香港3月14日 - 中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)周一宣布称，将向中国房地产龙头--中国海外发展(0688.HK)出售中国住宅房地产项目，作价310亿元人民币（约370.8亿港元）。中国海外将透过发行新股及转让部份资产方式支付，完成后，中信将持有中国海外10%经扩大已发行股本，成为后者第二大股东。

中信股份的声明称，出售的资产包括BVI有限公司和中信房地产（中信目标公司），这两公司持有绝大部份由集团拥有并管理的住宅房地产项目，去年的税后净利为11亿元人民币。

公司并预期，是次出售可录得约90亿港元至110亿港元的净收益。

中信股份出售房地产资产予中国海外的消息在上周五在市场流传，并刺激中信股价大涨9.2%。交易消息正式公布后，中信股份最多下跌近3%，而中国海外最多曾升6.8%，但收盘升幅收窄至1.75%。

星展唯高达研究部主管吴淑燕表示，交易对中信股份及中国海外都有利，因中信可藉此将本身没那么擅长的住宅房地产资产交予中国海外，而中国海外亦可一次过收购逾2,000平方米建筑面积的土地资源，令未来三、四年的增长前景得到保证。

中国海外将按每股27.13港元向中信股份发行新股支付当中297.24亿港元，余额透过转让价值约73.56亿港元的资产支付。但两家公司的声明均未有透露转让的资产性质。吴淑燕估计，中国海外可能将部份商业房地产项目转让予中信，而中信较为擅长发展商业房地产。

中信股份已承诺，以交易协议项下的若干例外情况为前提，在成交后两年内，未经中国海外事先书面同意其不会出售任何对价股份。

中信股份表示，交易将使公司能更专注发展商业地产，尤其是大型综合项目的开发。而通过持有中国海外约10%的股权，本公司将继续参与国内住宅地产市场的发展。（完）

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