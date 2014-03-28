中信证券再度提出境内外债务融资400亿元计划

路透上海3月28日 -在去年提出债务融资400亿元人民币并基本实施后，中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)提出在2014年内再度境内外债务融资400亿元的计划，主要用于补充运营资金，进一步扩大财务杠杆。

该公司周四稍晚公告显示，境外债务融资工具包括美元、离岸人民币或其他外币债券及成立中期票据、商业票据等。这次新提出的境内外400亿发债额度，是以发行后待偿还余额计算，并与去年提出的400亿元债务融资授权额度不共用。

公告称，2013年初公司提出境内外债务融资400亿元已使用完毕，其中150亿元次级债券已获核准，预计2014年上半年完成首期发行。

中信证券指出，去年公司募集资金，着重发展资本中介型业务和创新型业务，培育公司新的重要利润增长点。目前，业务的快速发展需要公司进一步扩大财务杠杆，补充营运资金。截至2013年末，公司财务杠杆率约为2.5倍，仍有较大的提升空间。

“为保证相关融资工作的顺利开展，及时把握市场机会，满足公司业务发展需要，进一步补充公司营运资金，提升公司财务杠杆，调整债务结构，公司拟再次申请发行境内外公司债务融资工具。”公告称。

该公司年报显示，截止去年底，其合并净资产达876.88亿元。资产负债率为60.47%，较2012年末增加25.30个百分点，主要由于公司创新业务迅猛发展，资本中介业务规模不断扩大，公司继续提升财务杠杆水平所致。

中信证券A股周四收报10.54元，过去三个月累计下跌15%。(完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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