中信证券：资金已逐步流出中国 热钱变化最终将产生负面影响

路透北京2月27日 -针对近期人民币兑美元汇率大幅贬值，中国最大券商--中信证券(600030.SS)周四发布报告认为，人民币贬值对市场的影响更多停留在对情绪面的负面影响，但资金已开始逐步流出中国，热钱的变化最终将对流动性产生实质性负面影响。

报告分析称，领先性指标EPFR全球基金流数据显示，全球基金流已经持续三周流出中国，且规模逐步上升，加之经济增速放缓趋势愈发明确，使得热钱可能在未来1-2个月内发生方向性转变。

而从近期数据观察，货币的贬值主要源自于央行的干预，热钱还在流入中国市场。但热钱的流入是不可持续的，热钱的变化最终将对流动性产生实质性负面影响。

“叠加上通胀预期上行状况下货币政策收紧力度逐步放大，近期流动性不确定性因素在增加，流动性偏松格局将逐步进入尾声，宏观流动性对于市场的支撑力将逐步下降。”报告称。

报告认为，在判断汇率对于A股市场的影响时，分析的标的物应该是NDF（无本金交割远期）隐含的人民币升贬值幅度，而不是单纯的人民币即期汇率，因为后者与股指并不存在直接因果关系。

报告并称，目前市场判断央行主动进行了汇率的干预，期望通过人民币贬值缓解热钱的流入，并在经济下滑时起到支撑贸易的作用，从而引发了人民币即期汇率的贬值。

其分析认为，央行干预汇市造成了央行口径外汇占款大幅增加，在其他因素不变的情况下，即使央行在公开市场持续回笼资金，但是流动性仍然异常宽松，宽松的程度不能单纯用季节性因素解释。

另外，结合NDF市场的远期汇率与即期汇率，可以观察到近期人民币贬值预期依然在持续缩窄，利差套利交易的收益率依然持续上升，这与短期热钱流出是有所矛盾的。

本月以来人民币兑美元即期汇率出现大幅贬值，从上周三开始至今累计下跌近1%，今年年初至今的累计跌幅则为1.22%，目前价位已与去年全年价格中枢基本持平。

对此，外管局周三首次公开解读称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，而这次汇率波动幅度与发达和新兴市场货币的波动相比属于正常波动，不必过分解读。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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