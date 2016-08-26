中信股份中期净利跌逾四成 因金融板块贡献减少及汇兑损失

路透香港8月26日 - 中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)周五宣布，上半年净利同比下跌46.4%，因期内出售国内住宅地产业务产生费用、金融板块的贡献下降，以及人民币贬值导致在公司报表折算为港元时有所减少所致。

截至6月底止半年，该公司净利为201.82亿港元，去年同期为376.85亿港元。董事会建议派中期息每股0.1港元，与去年同期持平。

中信股份业务涵盖金融、资源、制造业及消费行业，其中以金融板块为其最大盈利来源。今年3月，公司将国内住宅地产业务以310亿元人民币出售予中国海外(0688.HK)，未来专注于开发大型综合项目。

该交易的相关税费及其他费用已在计入上半年的损益表，但产生的利润则在下半年才入账，因此影响了上半年的盈利。公司此前估计，出售可录得约90-110亿港元的净收益。

导致上半年净利润同比下降的其他原因还包括：去年上半年公司出售中信证券(6030.HK)(600030.SS)的3%权益录得收益，今年上半年其持有的中信银行(0998.HK)(601998.SS)权益被摊薄，以及期内中信证券利润下降。此外，由于公司持有的大部分为国内资产，因此人民币贬值导致净利润在按公司报表币种港币折算时有所减少。

董事长常振明在业绩报告中称，不少投资者认为，中信只是不同公司的无机组合，看不明当中的价值。但他指，如果企业里面所有的行业数据都能更有效地连接起来，公司就可以更好地运筹帷幄，同时业务经营的效率也能得到更大的提升。

＂未来的中信也就不仅是一个资本运作的平台和家喻户晓的品牌，而是一个触及中国经济方方面面的商业生态圈。为此，我们正在研究，希望能把其中的潜力挖掘出来，落到实处。＂他说。

公布业绩前，中信股份早盘小幅收高0.48%，报12.52港元。（完）

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