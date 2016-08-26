中信股份中期净利跌逾四成 因金融板块贡献减少及汇兑损失

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月26日 - 中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)周五宣布，上半年净利同比下跌46.4%，因期内出售国内住宅地产业务产生费用、金融板块的贡献下降，以及人民币贬值导致在公司报表折算为港元时有所减少所致。
截至6月底止半年，该公司净利为201.82亿港元，去年同期为376.85亿港元。董事会建议派中期息每股0.1港元，与去年同期持平。
中信股份业务涵盖金融、资源、制造业及消费行业，其中以金融板块为其最大盈利来源。今年3月，公司将国内住宅地产业务以310亿元人民币出售予中国海外(0688.HK)，未来专注于开发大型综合项目。
该交易的相关税费及其他费用已在计入上半年的损益表，但产生的利润则在下半年才入账，因此影响了上半年的盈利。公司此前估计，出售可录得约90-110亿港元的净收益。
导致上半年净利润同比下降的其他原因还包括：去年上半年公司出售中信证券(6030.HK)(600030.SS)的3%权益录得收益，今年上半年其持有的中信银行(0998.HK)(601998.SS)权益被摊薄，以及期内中信证券利润下降。此外，由于公司持有的大部分为国内资产，因此人民币贬值导致净利润在按公司报表币种港币折算时有所减少。
董事长常振明在业绩报告中称，不少投资者认为，中信只是不同公司的无机组合，看不明当中的价值。但他指，如果企业里面所有的行业数据都能更有效地连接起来，公司就可以更好地运筹帷幄，同时业务经营的效率也能得到更大的提升。
＂未来的中信也就不仅是一个资本运作的平台和家喻户晓的品牌，而是一个触及中国经济方方面面的商业生态圈。为此，我们正在研究，希望能把其中的潜力挖掘出来，落到实处。＂他说。
公布业绩前，中信股份早盘小幅收高0.48%，报12.52港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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