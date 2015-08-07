中信证券7月合并净利达18.5亿元 较上月降近四成

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海8月7日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四稍晚公告称，7月合并净利润为18.51亿元人民币，较上月下降38.5%。
公告显示，中信证券(母公司)7月实现净利15.04亿元，较上月的23.8亿元下降36.8%。
据该公司此前公布的业绩快报，上半年其净利润同比增长205.96%，至124.71亿元；每股收益1.13元。
6月中旬至7月初，中国股市迎来史上罕见的快速下跌，近一个月沪综指.SSEC最大跌幅达35%。在国家采取救市政策后才初步稳定下来，但市场人气严重受损，每日成交大幅萎缩，融资融券余额亦较6月高点时下降近一半，这使券商的经纪、资本中介等主要业务受到较大冲击。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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