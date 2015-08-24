中信股份上半年净利升46% 受金融板块盈利带动

路透香港8月24日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周一宣布，上半年的净利同比增长46%，主要受益于中信证券(600030.SS)(6030.HK)增发股份及公司减持后者股份所得账面收益；惟期内资源能源板块则受到油价大跌及商品需求不振等因素，令表现受挫。

截至6月底止半年，中信股份的净利为376.85亿港元，去年同期为258.96亿港元，其中包括出售中信证券3%权益及其增发股份共得账面收益（税前）122亿港元。董事长建议派中期息每股0.1港元，去年同期为0.015港元。

金融板块仍是公司主要盈利来源，上半年该板块净利同比升59%；非金融板块净利则减少9%，主要因资源业务利润大幅下滑及房地产业务上半年可交付使用的住宅项目较少。

中信股份董事长常振明在业绩报告中称，未来公司还有一些业务有必要去繁从简，亦有非上市优质资产的市场价值未得到充分体现，因此适时会考虑将其上市，以释放资产价值。同时，公司亦会积极寻找战略合作伙伴，即如此前中信股份引入正大和伊藤忠(8001.T)作为投资者就是一个很好的例子。

＂对中信这样的综合企业来说，适时减持所投资企业的股权，实现投资回报也是创造价值的有效方式，应成为公司常态化的策略。＂常振明称。

上半年，中信股份的资源能源板块实现净利润港币7亿港元，倘剔除5亿港元的一次性账面收益，净利同比大跌65%，主要是由于原油价格大幅下滑导致石油业务亏损，同时大宗商品需求不振及价格低迷使资源类商品贸易的盈利显着减少。

中澳铁矿项目首两条生产线的产量逐月上升，其余四条生产线的施工和安装工作也稳步推进。常振明表示，目标是在今年年底前开始第三和第四条线的调试，在明年开始第五和第六条线的调试。

期内，制造板块的整体盈利较去年同期上升16%。虽然市场需求疲弱，但中信泰富特钢和中信戴卡仍然实现利润增长，但中信重工的利润则有所下滑。

在房地产及基建方面，上半年该板块实现净利22亿港元，同比减16%，其中房地产业务利润下跌较大，但公司在香港的隧道和内地的收费公路均有稳定收益。

公布业绩前，中信股份早盘收低3.45%，报13.44港元；港股恒生指数.HSI大挫4.64%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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