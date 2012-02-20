人行下调存准强化总量放松的政策导向--中信证券

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京2月20日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告称,中国央行周末宣布自24日(周五)下调存款准备金率0.5个百分点,这强化了总量放松的政策导向,但一季度经济低位开局的状态料不会由此改变.
报告称,经济回落、信贷和货币增速明显回落是此次降存准的基础,而2月流动性紧张是直接原因.预计2012年货币政策将作出较大调整,准备金还将继续调整,3月份或继续下调.
报告称,1月央行通过公开市场操作暂时缓解了金融体系流动性紧张的状况,但随着逆回购到期,2月金融机构的流动性转趋紧张.2月尽管外汇占款可能转正,但逆回购到期将导致流动性减少2,000亿元人民币以上,而本次降存准大约可释放流动性4,000亿元.
但本次下调存准不会马上改变一季度经济低位开局的状态.由於目前货币信贷较低,而降低准备金的作用还有一定的时滞;目前准备金率下调的力度有限,需要多次才能产生足够的影响.
"如果政策继续放松,经济可能在一季度末二季度初见底,"报告称.
报告并预计,2012年将下调准备金率200个基点左右,其中3月份可能继续下调.考虑到贷存比的因素,中小银行贷款增加幅度有限,这要求加大债券发行规模才能满足社会融资的增加,未来政策一方面料将弱化贷存比考核,另一方面将促使债券发行,增加债券融资比重.
中国人民银行此前宣布,将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.前次下调则在去年12月5日.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴
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