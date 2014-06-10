中信资源已就存在青岛港的氧化铝和电解铜申请查封令

路透香港6月10日 -

中国中信集团旗下中信资源1205.hk周二公告称，针对6月6日的公告，官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响本集团。集团的进出口商品业务拥有若干存放在青岛港保税仓库的氧化铝和电解铜。

中信资源称，已在今年6月3日就该集团的氧化铝和电解铜向青岛法院申请并取得查封令。青岛港的有关单位已收到通知协助执行该集团的氧化铝和电解铜的查封令。

公告并称，在该调查的情况清晰前，公司不能准确评估其存放在青岛港的氧化铝和电解铜或对该集团的影响。

6月2日，媒体报导青岛港出现通过重复质押仓储单据获取贸易融资的违规行为，称青岛港在端午节前已经开始专项调查。随后，青岛港金属融资违规事件持续发酵。两位消息人士周一向路透称，青岛港口大港保税仓库已被关闭，该地的金属交割暂停，目前正值当局对铜、铝和氧化铝融资欺诈进行调查。

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(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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