中信股份去年盈利增长续受中澳铁矿项目拨备蚕食（更新版）

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路透香港3月24日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周四宣布，去年净利按年升5%，金融业务带来的盈利增长贡献，被中澳铁矿项目的大额拨备所抵销。此外，公司稍早公布重组房地产业务，董事长常振明表示，未来将充分利用本身在金融方面的资源，实现房地产业务可持续增长。

截至去年12月底止，中信股份全年净利418.12亿港元，2014年为398.34亿港元，利润增长主要来源仍是金融业务，其中中信银行(0998.HK)(601998.SS)占比最大。由于铁矿石价格持续下跌，公司期内要再为中澳铁矿项目计提税后非现金减值拨备达125亿港元。董事会建议派末期息每股0.2港元，与上年度持平。

本月中，中信股份宣布房地产业务重组，将其在内地的住宅房地产项目，以310亿元人民币（约370.8亿港元）作价，出售予业内龙头--中国海外发展(0688.HK)。完成后，中信将持有中国海外10%经扩大已发行股本，成为后者第二大股东，并获得中国海外的部分资产。中信未来将集中于商业房地产。

常振明在业绩报告中首次透露，中国海外将以部分商业地产资产支付部分代价。他在解释这次重组时表示，管理层对业务发展有一个共识，就是要在所涉足的行业打造有竞争力的龙头企业，如凭一己之力难以达到这目标，就要与行业领导者合作。

＂我们之所以做出这一决定，是相信中国海外能使这部分的资产实现价值最大化；而且通过持有中国海外的股权，我们可以继续参与国内住宅地产市场的发展。＂他说。

中信股份表示，对未来地产业务的管理，将以新成立的＂中信城市投资发展有限公司＂作为平台，由公司副董事长兼总经理王炯亲自挂帅，担任新公司的董事长。

常振明表示，愈来愈多开发商利用非传统渠道融资，以＂轻资产＂运营模式进行地产开发和管理。中信的优势在于本身拥有一个包括中信信托和中信证券(6030.HK)(600030.SS)等金融平台。随着房地产市场竞争日趋激烈，公司将充分利用中信在金融方面的资源，实现房地产业务可持续增长。

去年，中信股份旗下业务板块，除金融及工程承包业务录得溢利增长外，其他板块溢利贡献俱下滑。

常振明称，他曾说过要中信逐渐形成金融与实业较均衡发展的局面，但提高非金融板块盈利能力的工作是任重而道远，去年的业绩就反映了这一点。

受累矿价下跌，中信股份过去两年共计为中澳铁矿项目作出262亿港元的减值拨备。该项目也是其最大的海外投资项目，公司表示，项目第三和第四条生产线在去年第四季开始带料调试，目前四条生产线的产量和出口量都不断提高。最后两条生产线的建设也将在今年上半年如期完成，届时全部六条生产线将进入运行。

前称＂中信泰富＂的中信股份2014年8月完成收购中信集团的大部分资产的交易，令集团达致整体上市，业务亦由原来的特钢、磁铁矿及内地房地产等，扩大至包括金融、资源能源、制造业、房地产及基础设施、工程承包等。

中信股份午盘初段股价跌1.84%，过去一个月累计升逾12%。（完）

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