中信信托首推农地承包经营权产品

路透上海10月15日 - 中国中信信托有限公司近日推出国内首只基于农村土地承包经营权流转的商业化信托产品，业内称此举有助于尝试解决农村土地流转过程中涉及的利益分配等实际操作问题。

中信信托公告显示，该信托计划名为中信农村土地承包经营权集合信托计划1301期，于上周四成正式成立，信托期限12年。信托计划的A类委托人为安徽省宿州市一区政府，成立时发行A类信托单位5,400万份，信托计划的服务商为安微帝元现代农业投资公司。

据东方早报周二报导，该信托产品涉及流转土地面积5,400亩。中信信托将这些土地连片租赁给安徽帝元，而后者定期支付承租租金。

报导引述分析人士的解读称，当地政府充当的是对分散的农户土地经营使用权进行归集的角色，农户所持有的每1亩土地承包经营权，对应1万份信托单位。在信托公司向帝元收取租金后，再交由宿州当地政府按农户土地对应的信托单位分配给农户，中信信托收取一定的管理费用。

此前，北京国际信托此前曾透露，该公司的土地流转信托已在北京、江苏、河北以及东北省份推进，预计今年可以做到3万亩左右。

农村土地流转是新一届政府改革的重头戏，之前已有一些地方政府尝试土地信托，农民在自愿前提下将土地承包经营权委托给政府出资设立的土地信托公司，随后企业再从信托公司手中连片租赁从事农业开业经营。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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