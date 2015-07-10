中信集团与伦交所洽谈收购罗素投资--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透7月9日 - 据多位知情人士透露，中国中信集团有限公司正在与伦敦证券交易所集团(LSE.L)洽谈收购罗素投资(Russell Investments)，估计成交价在18亿美元左右。
若最终成功并购罗素投资，中信集团可藉此进军美国市场。中信集团是一家综合性企业，旗下有一家金融服务机构，以及中信资产管理有限公司。
上述消息人士称，洽商还在进行当中，也可能谈不成。由于未获准对媒体发表讲话，消息人士要求匿名。
其中两位消息人士称，还不清楚中国股市目前的波动是否会影响交易。
伦敦证交所拒绝发表置评。中信集团也未回复置评要求。本月稍早金融时报报导称，在竞购罗素投资的几家入围企业中，中信集团处于领先位置。
韬睿惠悦TW.O和中国盛大网络也有意收购罗素投资。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。