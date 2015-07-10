中信集团与伦交所洽谈收购罗素投资--消息

路透7月9日 - 据多位知情人士透露，中国中信集团有限公司正在与伦敦证券交易所集团(LSE.L)洽谈收购罗素投资(Russell Investments)，估计成交价在18亿美元左右。

若最终成功并购罗素投资，中信集团可藉此进军美国市场。中信集团是一家综合性企业，旗下有一家金融服务机构，以及中信资产管理有限公司。

上述消息人士称，洽商还在进行当中，也可能谈不成。由于未获准对媒体发表讲话，消息人士要求匿名。

其中两位消息人士称，还不清楚中国股市目前的波动是否会影响交易。

伦敦证交所拒绝发表置评。中信集团也未回复置评要求。本月稍早金融时报报导称，在竞购罗素投资的几家入围企业中，中信集团处于领先位置。

韬睿惠悦TW.O和中国盛大网络也有意收购罗素投资。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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