中信证券整合旗下国际业务实现品牌一体化 加强境内外联动

路透北京11月10日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四宣布，整合旗下中信证券国际和中信里昂证券业务，将业务统一并在“中信里昂证券（英文：CLSA）”品牌下运营，成为中国最大的以国际资本市场为中心的证券金融服务平台。

中信证券国际新闻稿称，业务一体化后，中信里昂证券的业务将包括企业融资、资本市场、固定收益、资产管理、私募股权、股票研究、机构与零售经纪业务等，继续支持中信证券拓展国际业务，并为中国和全球客户提供跨境、广泛的产品和服务。

“我们的愿景是成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。”中信证券董事长张佑君表示，“我们将努力加强境内外业务的联动，为客户带来更多的机遇。”

新闻稿并称，唐臻怡将出任中信里昂证券董事长，施立宏任首席执行官，殷可将继续担任中信证券国际的行政总裁。

中信证券A股周四收报17.01元，过去一个月累计上涨3.35%。（完）