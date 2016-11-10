中信证券整合旗下国际业务实现品牌一体化 加强境内外联动

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月10日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四宣布，整合旗下中信证券国际和中信里昂证券业务，将业务统一并在“中信里昂证券（英文：CLSA）”品牌下运营，成为中国最大的以国际资本市场为中心的证券金融服务平台。
中信证券国际新闻稿称，业务一体化后，中信里昂证券的业务将包括企业融资、资本市场、固定收益、资产管理、私募股权、股票研究、机构与零售经纪业务等，继续支持中信证券拓展国际业务，并为中国和全球客户提供跨境、广泛的产品和服务。
“我们的愿景是成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。”中信证券董事长张佑君表示，“我们将努力加强境内外业务的联动，为客户带来更多的机遇。”
新闻稿并称，唐臻怡将出任中信里昂证券董事长，施立宏任首席执行官，殷可将继续担任中信证券国际的行政总裁。
中信证券A股周四收报17.01元，过去一个月累计上涨3.35%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。