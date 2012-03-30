中信证券洽商购买里昂证券全部股权

* 去年净利同比增一成

* 与东方汇理合作方案再度变化

* 中信有望购买里昂证券全部股权

路透上海3月30日电---中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周五公布年报,去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.此外,其与东方汇理合作方案再度发生变化,中信有望全购里昂证券.

该公司公告称,中信与法国农业信贷(CAGR.PA)旗下的东方汇理银行合作方案将再次进行调整,全资子公司中信证券国际将投资东方汇理旗下里昂证券19.9%股权,但不再收购盛富证券(Cheuvreux)19.9%股权.中信证券国际将就交易价格等条款进行谈判.

双方联合发布的新闻稿显示,中信证券与东方汇理银行还将就中信购买里昂证券80.1%股权进行排他性洽谈.里昂证券未来将继续保持独立的管理架构.

根据年报,中信证券去年实现营业收入250.33亿元,同比下降9.94%,每股收益1.23元.

年报称,去年恶劣的资本市场环境对公司经营产生负面影响,经纪业务佣金和投行佣金收入均下降逾两成,但依赖于出售华夏基金管理公司股权等产生的巨额投资收益,公司整体盈利水平依然保持增长.

中信证券去年6月修改合作方案,计划出资3.74亿美元,收购东方汇理银行旗下里昂证券及盛富证券各19.9%股权,出资方为中信证券国际有限公司.此前的计划是中信与东方汇理组建一家各持股50%的合资控股公司.

中信证券并决定提请股东大会授权董事会确定每期短融的具体规模等细节,当期待偿还短期融资券余额将不超过公司净资本的60%.按去年底公司净资本500.3亿元估算,其短融余额应在300亿元以内.其中,今年首期短期融资券期限不超过91天,发行对象为全国银行间债券市场机构投资者.

中信证券A股周四收报11.29元,过去一个月累计下跌4.3%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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