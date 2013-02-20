中信证券拟扩大跨境业务规模--消息

路透香港2月20日 - 中国最大上市券商-中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)力图在国际化经营上谋求更快发展,并将扩大跨境业务规模.消息人士称,该公司争取今年将国际业务收入占比由6.9%扩升至15%.

消息人士称,中信证券已明确今年要在香港公司及美国公司基础上,通过里昂证券在新加坡及伦敦的业务网络,布局更多海外市场.中信已积极寻求拓展美国市场,今年要完成美国公司跨境销售交易业务的筹备工作,去年已申请证券执业牌照,计划在美国开展股票债券发行承销和经纪业务.

中信证券对上述消息暂未予置评.

去年11月,中信证券发布公告,该公司董事会已审议通过了全资子公司中信证券国际收购里昂证券剩余80.1%股权的议案.中信证券、中信证券国际及里昂证券就共同开展各项以客户为中心的业务合作计划,达成原则性共识,三方将共享相关研究产品;里昂证券将成立信用研发小组,以满足客户研发需求.消息人士并透露,去年中信实现国际业务收入8亿元人民币,收入占比已从2011年的2.6%提升至6.9%.

中信证券公布2012年业绩快报显示,去年净利同比下降约66%至42.6亿元(2011年为125.8亿元).每股收益降至0.39元(2011年为1.23元/股).

上述人士并表示,公司明确,今年要充分发挥香港公司、里昂证券平台作用,扩大跨境业务规模,要按照"保持独立性、加强合作、协同发展"的原则推进和里昂证券股权收购后的工作,还会利用里昂全球清算与结算平台,并尝试结合前海优势,为境内机构从事跨境业务提供服务,而研究业务亦是双方合作重点,而QFII业务也要充分对接.

而中信证券已为境内外业务扩张备足粮草,继1月发行50亿元人民币短期融资券后,又在1月22日公告将一次或多次发行的境内外债务融资工具规模合计不超过400亿元人民币的巨额筹资计划.

中信证券副董事长殷可在2011年H股上市时接受媒体采访表示,中信证券目前还无法与全球顶尖的投资银行竞争,也不可能在一夜之间摇身变成一家国际性投行,"不过,未来五年内中信证券将大幅加快国际化步伐,我们相信国际市场会有更多机会."(完)

(路透香港中文部；审校 屈桂娟)

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