中信证券去年净利增逾两成 预计今年投行业务将明显回升（更新版）

* 去年净利增逾两成，继续位居证券业首位

* 并购业务依然领先，预计今年投行业务将明显回升

* 转型路径明确，资本中介和资本业务是转型重点

路透北京3月28日 -中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)去年净利增逾两成。某投行分析指出，传统与创新双轮驱动是中信证券业绩高增长主因，预计今年投行业务将明显回升，资本中介和资本业务是其转型重点。

中信证券周四公布年报，2013年全年实现净利52.44亿元人民币，同比增长23.75%；营业收入和净利润继续位居证券业首位。

该分析亦指出，中信证券2013年经纪业务收入同比增长61%，行业整体交易量和两融业务的高速增长是经纪业务同比大幅增长的主要原因。受IPO停发影响，公司去年投行业务收入同比下滑20%，但并购业务依然保持行业领先地位，预计今年投行业务收入将明显回升。

中信证券在年报中称，去年公司积极拓展资本中介业务，业务规模增长至1,100亿元，成为新的收入增长点。

上述分析认为，中信证券去年的资本中介业务实现了快速增长。2013年底两融同比增长278%，股权质押和约定购回业务规模同比增长约27倍。资本中介业务的利息收入占比从12年的4%上升至13年的15%。

而随着网络券商的出现，传统经纪业务盈利性变差，在这种背景下，公司将资本中介业务和买方型的资本业务作为转型的重点。在目前的行业环境下，中信证券寻求差异化的竞争模式有望保持长期、稳定的盈利增长。

年报并显示，去年公司实现营收161.15亿元，同比增长37.81%；每股收益0.48元。公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元。

中信证券A股周四收报10.54元，过去一个月累计上涨2.12%。

**将深化战略转型，继续扩大财务杠杠**

根据年报，去年中信证券各项主营业务排名继续位居中国证券行业前列。经纪业务市场份额6.18%，保持市场第一；投行业务完成股票主承销金额排名市场第二，债券主承销金额排名同业第一；资产管理业务管理资产规模人民币5,048.58亿元，排名同业第一；融资融券合并业务余额人民币334.20亿元，市场份额9.64%，排名市场第一。

公司称，2014年，公司的经营策略是“面向客户，加强协作，全面深化公司战略转型”。公司新的商业模式尚未成熟，业务仍处于“转型期、投入期、布局期”。其中，公司传统中介业务处于转型期，正在从通道业务向通道业务与非通道业务并重转型；公司资本中介和资本型业务处于投入期，面临着资金成本上升的压力；国际业务处于布局期，境内外业务协同效应尚需提升。

公司指出，去年，公司整体财务杠杆率从2012年的1.55倍提高到2.5倍。实现对里昂证券、中信万通证券的全资收购，再次控股华夏基金。与里昂证券的整合已展开，业务协同效应逐步显现。

中信证券预计，今年融资融券、约定式购回等资本中介业务的增速仍将保持较高水平，称需进一步丰富融资工具、保持资金来源的多样性，并做好负债与流动性管理。个股期权等创新业务也或带来新的业务增长点。

在去年提出债务融资400亿元人民币并基本实施后，中信证券提出，在2014年内再度境内外债务融资400亿元的计划，主要用于补充运营资金，进一步扩大财务杠杆。

公司并预计，2014年末全市场融资融券余额将达到4,500亿元左右，融资融券交易规模占全市场A股、基金交易规模的比例将接近10%，融资融券业务收入将成为证券公司的主要收入来源之一。

截止去年底，公司合并净资产达876.88亿元。资产负债率为60.47%，较2012年末的资产负债率35.17%增加了25.30个百分点，主要由于公司创新业务迅猛发展，公司资本中介业务规模不断扩大，公司继续提升财务杠杆水平所致。(完)

(发稿 曹巍浩/张晓翀; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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