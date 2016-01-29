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中国财经 | 2016年 1月 29日 星期五 09:01 BJT

中信证券和海通证券2015年净利分别增75%和105%--业绩快报

路透上海1月29日 - 中国两大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)和海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五均刊登业绩快报，两公司去年净利分别同比增长75%和105%。

海通证券业绩快报显示，去年实现净利158.33亿元人民币，每股收益1.48元。

公司称，去年国内证券市场交易量上升，公司经纪业务市场份额进一步提升，令公司经纪业务收入大幅增加；自营业务盈利情况较好；投行、资产管理及境外收入均有较大幅度增长。

中信证券业绩快报称，去年实现净利198.25亿元，同比增长74.87%，每股收益1.71元。公司指出，2015年，公司的主营业务继续保持行业前列，相关业务量同比增幅较大，盈利情况良好。

中信证券A股和海通证券A股周四分别收在13.7元和11.42元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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