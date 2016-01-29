中信证券和海通证券2015年净利分别增75%和105%--业绩快报

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月29日 - 中国两大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)和海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五均刊登业绩快报，两公司去年净利分别同比增长75%和105%。
海通证券业绩快报显示，去年实现净利158.33亿元人民币，每股收益1.48元。
公司称，去年国内证券市场交易量上升，公司经纪业务市场份额进一步提升，令公司经纪业务收入大幅增加；自营业务盈利情况较好；投行、资产管理及境外收入均有较大幅度增长。
中信证券业绩快报称，去年实现净利198.25亿元，同比增长74.87%，每股收益1.71元。公司指出，2015年，公司的主营业务继续保持行业前列，相关业务量同比增幅较大，盈利情况良好。
中信证券A股和海通证券A股周四分别收在13.7元和11.42元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)