中信证券称若未来条件容许 不排除并购国内同行的可能性

沪深证交所两融余额周一减少54.8亿元 连续第五日下跌
路透上海4月25日 - 中国股市沪综指周一收跌1.37%。沪深证交所融资融券余额当日减少54.8亿元人民币，连续第五日下降；两市两融余额为9,174.3亿元，创下逾一个月低点。
路透香港3月28日 -中国最大券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)董事长王东明周五称，不排除未来在条件容许下并购国内同行的可能性。
此外，公司财务总监葛小波在记者会上表示，互联网金融对低端经纪服务的佣金率带来压力，高端客户更注重产品和服务。
近期内地电商相继推出互联网基金产品，例如阿里巴巴IPO-ALIB.N旗下支付宝、腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)、新浪(SINA.O)等，对传统金融服务商带来一定的竞争压力。
中信证券此前公布，2013年全年实现净利52.44亿元人民币，同比增长23.75%；营业收入和净利润继续位居证券业首位。同时公布计划在2014年内再度境内外债务融资400亿元的计划，主要用于补充运营资金，进一步扩大财务杠杆。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月25日 - 中国股市沪综指周一收跌1.37%。沪深证交所融资融券余额当日减少54.8亿元人民币，连续第五日下降；两市两融余额为9,174.3亿元，创下逾一个月低点。
路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。