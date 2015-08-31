中信证券四高管及财经杂志一记者被采取刑事强制措施--新华

路透上海8月31日 - 据新华社周日晚间报导，备受关注的中信证券(600030.SS)(6030.HK)、《财经》杂志社、中国证监会有关人员被公安机关要求协助调查一事有最新进展。中信证券四名高管、财经记者王晓璐、中国证监会工作人员刘书帆等周日已被采取刑事强制措施。

报导指出，中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚，执行委员会委员、金融市场管理委员会主任刘威，金融业务部负责人房庆利，另类投资业务部总监陈荣杰因涉嫌内幕交易，被依法采取刑事强制措施。四名涉案高管也交代了相关犯罪事实。不过报导未透露更多细节。

中信证券周日稍早亦有公告称，公司有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中，公司将予以积极配合。

另外，《财经》杂志社记者王晓璐因涉嫌伙同他人编造并传播证券、期货交易虚假信息，中国证监会工作人员刘书帆因涉嫌内幕交易、伪造公文印章、受贿等犯罪，也被依法采取刑事强制措施。

7月20日，《财经》杂志社及财经网发布记者王晓璐撰写的报导《证监会研究维稳资金退出方案》。受该报导影响，股市出现异常波动。当日，证监会新闻发言人表示，该报导不实，并强调有关媒体对市场有重大影响的报导不与监管部门核实是不负责任的。

新华报导指出，王晓璐在接受调查时说，他根据私下听说的有关股市信息，结合个人主观判断撰写了上述报导。自己作为经过培训、从业多年的专业财经记者，对私下听说的有关股市信息没有进行核实，并且明知该信息会对证券市场产生重大影响，为了一味追求轰动效应，不负责任地编造传播不实报导，造成了市场混乱和恐慌，严重影响了市场信心。

中国证监会工作人员刘书帆供述，去年下半年，他利用职务便利，帮助某上市公司定向增发事项顺利通过证监部门发审会，并帮助该公司股票价格维持稳定并增长。为此，该上市公司负责人吴某向其行贿数百万元人民币。刘书帆利用该公司定向增发的消息，向朋友李某借款购买该公司股票，总共获利300余万元，刘书帆分得其中100余万元。

随后，刘书帆还多次向吴某打听得知更多内幕消息，持续买入股票，非法获利数百万元。去年底，他看到另一上市公司股票价格在配股后巨幅下跌，经向该公司一高管打探该公司股票具有上涨空间后，买入该公司股票，非法获利200余万元。

刘书帆还交代，他还在网上找人制作假的证监会保卫处公章、北京市丰台区人民法院公章、西城区民政局公章和假身份名字“刘益超”的印章，用于制作虚假离婚判决书、给其情人在上海买房时作审税证明等。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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