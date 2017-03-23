中信证券去年净利下降47.65% 受市场环境整体影响

路透上海3月23日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周三晚间公布2016年报，去年实现净利103.65亿元人民币，同比下降47.65%，与之前公布的业绩快报数据一致。中信证券去年净利下滑主要还是受到国内证券市场去年整体不景气的影响。

年报显示，去年公司实现营收380.02亿元，同比下降32.16%，每股收益0.86元。公司拟每10股派现3.5元。

去年国内证券市场波动较大，且整体处于弱势，上证综指.SSEC、深证成指.SZSC1去年末收盘同比分别下跌12.31%、19.64%，股票基金日均交易量为5,316亿元，同比下降50.62%。去年国内证券行业总收入和净利分别为3,280亿元和1,234亿元，分别下降43%和50%。

去年中信证券的营收和净利继续位居国内证券首位，公司各项业务继续保持市场前列。其中股权融资规模、境内并购交易规模、受托资产管理规模、融资融券余额等业务均排名同业第一，债券主承销规模、股票基金经纪业务排名同业第二。

中信证券在年报中指出，国内证券行业面临着较好的发展机遇。一是国企改革由试点逐步走向全面推开，电力、石油、民航、电信、军工等领域的混合所有制改革有望迈出实质性步伐，需要股权并购、资产重组、引入战略投资者等投行服务；二是政府力推的PPP（政府与社会资本合作）领域需要股权投资基金、项目收益债或公司债、夹层融资、资产证券化等融资工具。

三是社保改革加速长期资金入市，预计养老金入市可给A股市场带来6,000亿元的增量资金，证券公司资产管理业务前景广阔；四是国家“一带一路”战略进入加速落地期，沿线国家的基础设施建设、能源资源开发、产业投资等需要综合化的金融支持；五是随着深港通的推出，标志着中国股票市场已基本对所有国际投资者开放，为证券公司跨境投融资服务带来业务机会。

不过，中信证券亦表示，公司面临着市场、信用、汇率、利率等风险。中国经济呈现缓中趋稳、稳中向好的态势，预计财政政策更加积极，货币政策保持稳健中性。同时中国经济产能过剩和需求结构矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，人民币仍面临较大的贬值压力，通胀预期进一步加大，利率拐点或将来临，都将给公司带来相应的风险。

中信证券各项业务均对今年业务计划作出简要介绍，例如境内股权融资业务将继续贯彻“全产品覆盖”的业务策略，加强区域市场、新兴行业客户覆盖，提高综合化服务能力，巩固和扩大市场领先地位；通过公司内外部销售渠道整合，积极推进创新业务，开拓跨境业务，继续向“交易型投行”和“产业服务型投行”转型。

中信证券A股周三收报16.07元，过去一个月累计下跌4.3%。（完）