中信证券去年净利同比增75%至198亿元人民币 创历史新高

路透上海3月24日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周三晚公布2015年报，去年公司实现净利润198亿元人民币，同比增长74.64%，与此前公布的业绩快报基本一致，并创下公司历史新高。

去年公司实现营收560.13亿元，同比增长91.84%；每股收益1.71元。公司2015年分配预案为每10股派现5元。年报显示，基于去年上半年A股市场的“疯牛行情”，公司去年的经纪业务和证券投资业务收入增幅均超过100%。而去年国内证券行业的收入和净利增幅分别达121%和154%。

公司董事长张佑君在年报中指出，2016年，公司将加强客户管理和市场营销工作、提升传统中介业务的领先优势、进一步提升资金使用效率、深入推进国际化进程、进一步加强内部管理、强化公司人才战略、塑造良好的企业文化。

去年中信证券传统业务保持市场前列，其中代理股票基金交易金额33.8万亿元，市场份额6.43%，排名行业第二；QFII交易客户数量139家，客户覆盖率48%；完成股权和债权融资主承销金额均位列第一；完成涉及中国企业参与的全球并购交易金额700亿美元，排名全球第三；受托资产管理规模1.1万亿元，市场份额9%，排名行业第一。

在资金类业务方面，利率债销售市场份额4.72%，排名同业第一；融资融券余额740亿元，市场份额6.3%，排名行业第一；股票质押回购规模331亿元，市场份额12.2%，排名行业第二。

中信证券董事会还提请股东大会授予增发公司A股、H股股份的一般性授权，增发数量不超过A股或H股数量的20%。不过公司强调，该授权系公司根据A+H股上市公司的惯例而做出，目前公司董事会暂无明确计划按一般性授权发行新股份。

中信证券A股周三收报18.35元。（完）