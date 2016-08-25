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中国财经 | 2016年 8月 25日 星期四 08:42 BJT

中信证券上半年净利降58% 经纪及投资业务明显下滑

- 路透上海8月25日 - 相比去年同期，今年上半年中国证券业的收成明显是个“小年”。国内最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)上半年实现净利52.42亿元人民币，同比降57.96%，与此前公布的业绩快报基本一致，公司经纪及投资业务出现明显下滑。

中信证券周三晚公布的中报显示，上半年该公司实现营业收入181.59亿元，同比下降41.63%；每股收益0.43元。公司决定中期不派股息。

中报称，上半年国内二级市场受汇率、信用等风险因素制约，股指下降并整体交易活跃度同比大幅下滑，股票基金日均交易量同比下降55%，且行业佣金率持续下降至万分之4.36。上半年公司经纪业务实现收入59.7亿元，同比下降46.7%。

上半年其证券投资业务实现收入24.71亿元，同比降77.54%。中报称，下半年公司股票自营业务将秉承风险收益比最优原则，进一步研究和开发新交易策略，扩大收入来源，稳步提高收益率；积极管理风险，审慎配置资金。

中报显示，截止6月底，中信证券净资本达879.14亿元，较上年底略降1.68%，主要为派发2015年股息所致。各项业务风险控制指标均符合证券公司相关规定，其中净资本/各项风险准备之和的比例为344.69%。

据中国证券业协会数据，上半年国内券商实现营收1,570.79亿元，同比下降逾五成；实现净利624.72亿元，同比下降六成，其中117家实现盈利。

中信证券A股周三收报16.71元，过去一个月累计微涨0.54%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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