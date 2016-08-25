中信证券上半年净利降58% 经纪及投资业务明显下滑

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
- 路透上海8月25日 - 相比去年同期，今年上半年中国证券业的收成明显是个“小年”。国内最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)上半年实现净利52.42亿元人民币，同比降57.96%，与此前公布的业绩快报基本一致，公司经纪及投资业务出现明显下滑。
中信证券周三晚公布的中报显示，上半年该公司实现营业收入181.59亿元，同比下降41.63%；每股收益0.43元。公司决定中期不派股息。
中报称，上半年国内二级市场受汇率、信用等风险因素制约，股指下降并整体交易活跃度同比大幅下滑，股票基金日均交易量同比下降55%，且行业佣金率持续下降至万分之4.36。上半年公司经纪业务实现收入59.7亿元，同比下降46.7%。
上半年其证券投资业务实现收入24.71亿元，同比降77.54%。中报称，下半年公司股票自营业务将秉承风险收益比最优原则，进一步研究和开发新交易策略，扩大收入来源，稳步提高收益率；积极管理风险，审慎配置资金。
中报显示，截止6月底，中信证券净资本达879.14亿元，较上年底略降1.68%，主要为派发2015年股息所致。各项业务风险控制指标均符合证券公司相关规定，其中净资本/各项风险准备之和的比例为344.69%。
据中国证券业协会数据，上半年国内券商实现营收1,570.79亿元，同比下降逾五成；实现净利624.72亿元，同比下降六成，其中117家实现盈利。
中信证券A股周三收报16.71元，过去一个月累计微涨0.54%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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