中信证券加大海外业务发展 冀未来五年收入占比增至三成

路透香港3月24日 - 中国最大券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)周五称，将通过深化境内业务以及加大海外业务投入来保持增长速度和规模，期望未来五年海外业务收入占比增至三成。

该公司董事长张佑君在记者会上称，中信证券的长期战略不会因为管理层调整而发生改变，但公司会根据市场变化作出一些新的布局，首先是海外业务在未来发展中将有一个较好的提升，而境内业务下一步要深度发展，期望收入、利润和规模更加稳定、更加健康。

他说，“中信证券经过22年的发展，业务很广，下一步要每一个业务线和品种更加强；另一方面，公司原来一直在大客户和大项目上布局和安排，注意到区域市场上存在不足，以后要在区域市场上投入和安排。”

中信证券去年实现净利约104亿元人民币，同比下降48%；营收亦下降32%至380亿元。从盈利规模的角度出发，与竞争对手国泰君安(601211.SS)差距缩小。

张佑君表示，中信证券除了要把业务品种做得更细，也注意到与其他证券机构相比，公司在海外市场盈利能力差距较大，因此去年中信证券国际与中信里昂合并，以加强海外市场竞争力。

中信里昂证券董事长唐臻怡称，预计中信证券国际和中信里昂的整合于6月完成，未来将集中精力在亚洲股票市场尤其是“一带一路”沿线市场，并扩大研究和经纪业务，目标于未来五年在整个集团的收入占比提高至30%，现为10%。

他并指出，将在最短时间内把海外业务成本压缩最少25%；不过，此前关闭美国股票研究业务，主要基于境外监管要求和公司本身战略和成本控制的考虑，与中信证券国际和中信里昂的整合举动无关。

中信里昂证券首席执行官施立宏表示，该行正在探讨在美国设立谘询业务，预计快将有结果。他并指出，该行差不多每天都在看潜在的收购项目，但并不急于进行资产管理业务的收购，因总部给予该行很严格的标的回报标准。

路透此前报导，中信里昂证券将关闭旗下股票研究服务部门，使美国员工人数减半，因收入下降促使其对最近扩大美国业务的举措做出重大调整；不过中信里昂证券高层Simone Wheeler表示，该行已计划今年推出固定收益服务，以扩大在美国业务。（完）