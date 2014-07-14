中国股市将保持弱势 关注新能源汽车及国企改革主题--中信

路透北京7月14日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告称，本周中国股市对经济与政策的预期将继续回调，市场仍将保持弱势。另外，短期流动性出现了收紧迹象，亦值得密切关注。

报告建议本周关注新能源汽车、国企改革和中拉经贸等领域的投资机会，持续推荐国企改革并购重组主题，季节性关注预告超预期事件。

报告指出，本周公布的国内实体数据预计仍将略弱于市场预期，在政策风格以落实前期微刺激为主的环境下，预计政策面亦难超预期。综合高层近期表态，预计年中中央政治局会议政策目标转换和进一步加强刺激政策密度的可能性较低。市场对经济与政策的预期将继续上周以来的回调趋势。

报告并认为，流动性出现收紧迹象，总体来看表现为流动性短期收紧，特别可以观察到近期高评级企业的融资成本出现明显上升，但低评级企业的融资成本变化并不明显，这可能与稳增长带动的部分企业需求上升相关，但也不排除央行进行了窗口指导。

沪综指.SSEC周一收升1%创逾一个月最大单日涨幅，受国家出台政策扶持新能源汽车消息影响，今日汽车板块领涨大盘。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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