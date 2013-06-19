中信证券收购里昂证券遭遇台湾金管当局阻挠

路透香港/台北6月19日 - 据知情人士指出，中信证券以12.5亿美元协议向东方汇理收购里昂证券的计划，在台湾遭遇阻力，因台湾监管当局并不乐见由一家中国企业收购台湾券商。

近一年前，具有中国央企血统的中信证券(600030.SS)协议向法国农业信贷(CAGR.PA)旗下东方汇理收购亚洲证券事业--里昂证券，这项交易仍在等待台湾金管会核准。

一名知情人士称，台湾占里昂证券总营收不到5%，因此若台湾当局驳回，这笔收购案不会搁浅，也不会影响收购价格。

“台湾不允许中资券商在本地收购证券公司，”一名金管会官员向路透表示。

“他们在一家未上市券商最多能持有10-15%股权。如果里昂证券把台湾业务卖给一家中国企业，这就不符法规，”这名官员称。

一名知情人士称，除了台湾金管会，这项收购案已获得所有监管机构核准。

东方汇理发言人称，仍在持续进行协商，以6月底完成为目标。金管会拒绝评论。

东方汇理及中信证券去年7月宣布分两阶段收购。中信证券同意买下里昂证券的19.9%股权，并承诺在几个月内收购剩余股权。这项交易的完成条件是需取得所有监管机构核准，预定2013年年中完成交易。

消息人士称，由于台湾监管机构核准的进度落后，东方汇理目前正在讨论替代方案，包括将台湾业务按研究及业务交易分拆，将业务及交易事业卖给台湾业者。

“里昂证券跟我们说，他们在研究把台湾分公司切割处理的方法。只要他们不是卖给中资券商，这就会符合台湾法规，也就能够获得核准，”金管会消息人士称。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王冠中)

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