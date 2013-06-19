中信证券收购里昂证券遭遇台湾金管当局阻挠

紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿
路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。
路透香港/台北6月19日 - 据知情人士指出，中信证券以12.5亿美元协议向东方汇理收购里昂证券的计划，在台湾遭遇阻力，因台湾监管当局并不乐见由一家中国企业收购台湾券商。
近一年前，具有中国央企血统的中信证券(600030.SS)协议向法国农业信贷(CAGR.PA)旗下东方汇理收购亚洲证券事业--里昂证券，这项交易仍在等待台湾金管会核准。
一名知情人士称，台湾占里昂证券总营收不到5%，因此若台湾当局驳回，这笔收购案不会搁浅，也不会影响收购价格。
“台湾不允许中资券商在本地收购证券公司，”一名金管会官员向路透表示。
“他们在一家未上市券商最多能持有10-15%股权。如果里昂证券把台湾业务卖给一家中国企业，这就不符法规，”这名官员称。
一名知情人士称，除了台湾金管会，这项收购案已获得所有监管机构核准。
东方汇理发言人称，仍在持续进行协商，以6月底完成为目标。金管会拒绝评论。
东方汇理及中信证券去年7月宣布分两阶段收购。中信证券同意买下里昂证券的19.9%股权，并承诺在几个月内收购剩余股权。这项交易的完成条件是需取得所有监管机构核准，预定2013年年中完成交易。
消息人士称，由于台湾监管机构核准的进度落后，东方汇理目前正在讨论替代方案，包括将台湾业务按研究及业务交易分拆，将业务及交易事业卖给台湾业者。
“里昂证券跟我们说，他们在研究把台湾分公司切割处理的方法。只要他们不是卖给中资券商，这就会符合台湾法规，也就能够获得核准，”金管会消息人士称。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
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路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。
其中一位消息人士说，持有福布斯传媒(Forbes Media)95%股权的香港财团--本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments,IWM)也在与另一家中国媒体公司进行洽谈，同时还在为其对福布斯的多数或全部持股寻找更多潜在买家。因商谈需要保密，这位消息人士不愿透露身份。