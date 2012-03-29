中信证券去年再居券商股票及债券承销额榜首--协会

路透北京3月29日电---中国证券业协会数据显示,去年国内券商股票及债券承销金额排名中,中信证券(6030.HK)(600030.SS)、国泰君安和平安证券跻身前三位.与2010年相比,此前位列榜眼和探花的中金公司和中银国际排名分别下滑至第八和第九位.

2011年的股票和债券承销家数排名中,中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安证券、中信证券和国信证券名列前三位,与2010年一致.

若按分项排名,在去年股票主承销金额排名中,中信证券、国信证券和平安证券为前三位;而2010年前三位是中金、中信证券和中银国际.中信证券去年股票主承销额为711.8亿元,同比下降27.5%.

在债券主承销金额排名中,中信、国泰君安和银河证券排名前三.与2010年相比,比较明显的变化是中银被从榜首位置挤出,下滑至第11名,而国泰君安则跃升进入前三并占据亚军.(完)

欲了解更多细节,请点选中国证券业协会网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。