中信证券称大股东中信有限近日增持1.1亿A股 未来择机续增持

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月1日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周一晚间公告称，第一大股东中国中信有限公司(0267.HK)上周五和周一在二级市场增持公司1.11亿A股。未来，中信有限将视情况择机继续增持公司A股。
增持后，中信有限持有中信证券股份总数由18亿8,875.89万股增至19亿9,969.57万股，持股比例由15.59%增至16.50%。
去年1月，中信有限在二级市场减持中信证券约3.48亿股A股，占后者总股本3.16%，减持规模超过100亿元人民币。而按近日中信证券股价，中信有限此次增持的代价估计在15亿元左右。
中信证券A股周一收报14.28元，跌0.76%，明显强于沪综指.SSEC同期表现。沪综指周一收低2.86%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)