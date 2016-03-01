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中国财经 | 2016年 3月 1日 星期二 08:51 BJT

中信证券称大股东中信有限近日增持1.1亿A股 未来择机续增持

路透上海3月1日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)周一晚间公告称，第一大股东中国中信有限公司(0267.HK)上周五和周一在二级市场增持公司1.11亿A股。未来，中信有限将视情况择机继续增持公司A股。

增持后，中信有限持有中信证券股份总数由18亿8,875.89万股增至19亿9,969.57万股，持股比例由15.59%增至16.50%。

去年1月，中信有限在二级市场减持中信证券约3.48亿股A股，占后者总股本3.16%，减持规模超过100亿元人民币。而按近日中信证券股价，中信有限此次增持的代价估计在15亿元左右。

中信证券A股周一收报14.28元，跌0.76%，明显强于沪综指.SSEC同期表现。沪综指周一收低2.86%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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