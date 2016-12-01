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中国财经 | 2016年 12月 1日 星期四 18:17 BJT

中信证券遭中国信达减持H股 涉资11.43亿港元--联交所资料

路透香港12月1日 - 香港联交所周四资料显示，中信证券(6030.HK)(600030.SS)本周一（28日）遭中国信达资产管理(1359.HK)在场内减持约6,287万股H股，套现11.43亿港元；完成后，信达持有中信证券H股比例降至2.31%。

联交所权益披露资料显示，中国信达旗下Cinda Sinorock Global Portfolio Limited Partnership II本周一在场内按每股18.18港元减持中信证券H股，持有H股好仓比例由原来的5.07%降至2.31%。中信证券H股当天收盘报18.2港元。

据中国信达2015年年报，公司持有Cinda Sinorock Global Portfolio Limited Partnership II的53.93%权益。

中信证券H股周四收低0.66%，报18.04港元；其A股升0.45%，报17.83元人民币。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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