西班牙BBVA减持中信银行股份为增强资本的合适选择--瑞信

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透香港10月17日 - 投行瑞信的报告称，中信银行(0998.HK)(601998.SS)的策略股东西班牙对外银行（BBVA）(BBVA.MC)出售部分中信银行持股，将是增强资本水平的最合适方案。
自2006年以来多次增持，BBVA目前持有中信银行约70亿股H股，或总股本15%的股份，为中信集团之后第二大股东。
瑞信的分析师认为，BBVA于2015年根据巴塞尔资本协定III的普通股权一级资本水平估计为10.4%，如果BBVA出售中信银行5%的持股，其资本水平将上升55个基点，每股盈利则减少4-6%，这是增强资本水平的最合适方案。
报告并称，BBVA持有中信银行股份市值远低于其投资成本，而BBVA不缺资本，因此并不急于出售中信银行的股份。相对而言，汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)最有机会出售对交通银行(3328.HK)(601328.SS)的策略持股。
报告估计，BBVA持有中信银行的股份市值约41亿美元，对BBVA带来的未实现损失38亿美元。
香港时间10:27，中信银行H股报4.12港元，跌0.72%。
此前欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，在明年负责欧元区主要银行监管任务之前，ECB将在测试这些银行时引入巴塞尔协议III中更加严格的资本规定。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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