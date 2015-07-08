中信证券拟推员工自发购股方案 筹约10亿港元买公司H股

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月9日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四公告称，公司拟于近期推动员工自发购股方案的实施，筹集约10亿港元购买公司H股。
公告指出，符合一定条件的公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，将根据依法合规、自愿参与、风险自担的原则，以个人自有资金，筹集约10亿港元，用于购买并持有公司于香港联交所上市的H股股份。
中信证券周三表示，公司经营管理层将促成公司股东增持公司股份，公司高级管理人员及员工将在合法合规的前提下自发购买公司股份。
昨日公告并称，截至目前，中信证券一切经营活动正常进行，流动性充裕，各项风险控制指标优于监管指标。截止6月底，中信证券净资本为697.14亿元人民币，较上月增长60%；上半年业绩同比实现大幅提升。
中信证券A股周三跌停，收报23.43元；H股则收跌9.48%，报19.1港元，盘中一度暴跌逾22%。（完）
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。