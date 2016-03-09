版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 9日 星期三 10:10 BJT

中信股份跌幅扩大至逾5% 中澳铁矿项目减值拨备将损去年盈利

路透香港3月9日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周三早盘初段股价下挫逾半成，公司此前表示，因铁矿石价格持续下跌，去年将要再为中澳铁矿项目计提减值15-17亿美元（税后）拨备，并将影响去年盈利。

中信股份低开2%后，股价持续下跌，最多曾挫5.6%，香港时间09:54跌5.24%，大盘恒生指数.HSI跌0.69%。

中信股份表示，虽然减值拨备属非现金项目，但仍会影响公司将于3月份公布的2015年的盈利。该公司2014年度净利为398.34亿港元，期内中澳铁矿项目计提了137亿港元（约17.56亿美元）的税后非现金减值拨备。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐