中信股份跌幅扩大至逾5% 中澳铁矿项目减值拨备将损去年盈利

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透香港3月9日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周三早盘初段股价下挫逾半成，公司此前表示，因铁矿石价格持续下跌，去年将要再为中澳铁矿项目计提减值15-17亿美元（税后）拨备，并将影响去年盈利。
中信股份低开2%后，股价持续下跌，最多曾挫5.6%，香港时间09:54跌5.24%，大盘恒生指数.HSI跌0.69%。
中信股份表示，虽然减值拨备属非现金项目，但仍会影响公司将于3月份公布的2015年的盈利。该公司2014年度净利为398.34亿港元，期内中澳铁矿项目计提了137亿港元（约17.56亿美元）的税后非现金减值拨备。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。