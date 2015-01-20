中信证券称大股东减持前对公司受罚不知情 为正常经营决策

路透上海1月20日 - 中国最大的券商--中信证券周二公告称，第一大股东中国中信有限公司上周减持3.48亿股公司A股，占总股本的3.16%，而中信有限在减持前对于中信证券受证监会处罚一事并不知情，为正常经营决策行为。

公告指出，1月16日收市后，中国证监会在例行新闻发布会上通报证券公司融资融券业务检查情况，提及中信证券等三家券商由于存在为到期融资融券合约展期的问题，对三家公司采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。而近日市场传言中信有限有可能事先知晓上述处罚结果而进行了减持。

对此中信证券表示，1月16日约17时，公司通过网络报导知悉上述处罚，相关报导是基于中国证监会例行发布会的公开消息，事先公司并不知情且未收到任何处罚通知。

而在发现上述有关中信有限的传言后，公司向中信有限进行了书面征询。中信有限表示，本次减持中信证券股份的行为系中信有限正常的经营决策行为；关于中信证券融资融券业务受到处罚的情况，中信有限于1月16日收市后从公开渠道知悉，事先并不知情。

同时因融资融券业务存在问题而受罚的大型券商还有海通证券和国泰君安证券，处罚措施与中信证券相同。另外，招商证券、广发证券、安信证券、中投证券等数家券商也受到不同监管措施。

中信证券A股周二早盘报26.66元人民币，连续第二日跌停，过去三个月上涨122.70%。(完)

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(发稿 边竞；审校 林高丽)

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