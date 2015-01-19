中信证券与海通证券开盘大跌 因内地查处高增长的两融业务

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透香港1月19日 - 中国大型券商中信证券(6030.HK)与海通证券(6837.HK)的H股周一开盘大幅下跌，因中国证监会对快速增长的融资融券（“两融”）进行查处。
中信证券H股开盘跌11.5%，报25港元；海通证券亦跌13.04%，报16港元。
中国证监会新闻发言人邓舸周五宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券，海通证券和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。
受此消息拖累，其他券商如银河证券(6881.HK)、中州证券(1375.HK)亦跌逾10%及8%。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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